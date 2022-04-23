«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية بـ5 محافظات: الكشف والعلاج مجانا

تجوب القوافل الطبية المجانية التابعة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحافظات بشكل دوري من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة له، وخاصة في المناطق النائية، والفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية.

قوافل حياة كريمة الطبية

وتأتي القوافل الطبية في إطار التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى، وتقديم خدمات مجانية للأهالي؛ تتضمن الكشف وإجراء عمليات جراحية، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تعويضية.

أماكن القوافل المجانية بالمحافظات

وشددت وزارة الصحة والسكان في بيان صادر عنها، على أن القوافل الطبية التي تأتي ضمن «حياة كريمة»، تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مجاني؛ بداية من توقيع الكشف الطبي وانتهاء بصرف العلاج، مع تطبيق الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعلى أن تشمل القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وحددت وزارة الصحة في بيان لها، أماكن تمركز القوافل الطبية اليوم السبت 22 رمضان بمناطق سنهور البحرية مركز سنورس محافظة الفيوم، والكرنك القديم مركز بندر الأقصر محافظة الأقصر، والحساني بمحافظة أسيوط، ونوي مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والقاديسية مركز الرياض محافظة كفر الشيخ.

العلاج على نفقة الدولة

وأكدت الصحة، أنه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أن القوافل تشمل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.