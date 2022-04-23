محافظ القليوبية: جاري العمل على تطوير 26 وحدة صحية بقري «حياة كريمة»

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه يتابع بشكل دوري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بـ«حياة كريمة» والالتزام في ذات الوقت بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية التنسيقي لمناقشة مشروعات قطاع الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر، وذلك لمناقشة سرعة استلام قطع أراضي لإنشاء وحدات صحية عليها، بالإضافة إلى دفع الأعمال بالوحدات الصحية الجاري تنفيذها وتذليل العقبات والمعوقات بمشروعات القطاع الصحي ككل، للانتهاء منه بنسبة 100% وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ آخر المستجدات لمشروعات قطاع الصحة بمركز شبين القناطر ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إذ يجري أعمال إنشاء جديد لعدد 26 وحدة صحية جديدة بقرى المركز.

كما ناقش «الهجان» توفير 8 قطع أراضي لإنشاء 8 وحدات صحية وذلك بالتنسيق مع الأوقاف والزراعة، حيث تم توفير قطعة أرض وتسليمها لإنشاء وحدة صحية عليها بقرية القشيش، كما تم التنسيق لبدء الأعمال والإنشاءات غدًا بقري نوب طحا والسلمانية وكفر الصهبي والمريج بعد أخذ الموافقات اللازمة، وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة للحصول علي موافقة قطعة أرض بقرية الأحراز، كما أنه جاري العمل بعدد 6 نقاط إسعاف بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 70%

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد المحافظ، أن الأراضي التي يتم توفيرها تكون مطابقة لمعايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين من خلال تلك المبادرة.

ووجه «الهجان»، جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتنسيق مع مسئولي الصحة ورئيس مدينة شبين القناطر لسرعة التنفيذ وتذليل كافة العقبات ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى وتقديم كافة سبل الدعم، ورصد أي ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة وتابع، وسوف تبدأ المرحلة الثانية من حياة كريمة بالقليوبية لتشمل مراكز طوخ وقليوب والخانكة.