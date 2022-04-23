«العترة» يحول مكي إلى شامبانزي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 22

محاولات عدية من مكي ومربوحة لإخراج الجن من العروسة التي قام بإرسالها حزلقوم لهم من جاميكا، فبعد أن قاموا بالاستعانة بالشيخ عماد لإخراجه من المنزل ومن تلك الدمية، لخرج منها الجن على هيئة شيء أحمر اللون ويذهب إلى غرفة أبناء الكبير، ثم يستقر في جسد العترة، ليمرض على الفور ويظل طريح الفراش لعدة ساعات.

العترة يحول مكي إلى شامبانزي

ثم يقوم مكي بالاستعانة بدكتور الوحدة الصحية في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 22 ظنا منه أن العترة ابنه مريض يعاني من الحمى، ولكن أثناء كشف الدكتور ربيع عليه، والذي يمثل دوره الفنان بيومي فؤاد، يفعل العترة العديد من الحركات المخيفة، مثل أكله للترمومتر الذي يحتوي على الزئبق، كما أنه طار في الهواء، وجعل مكي ومربوحة والدكتور يشعرون بالخوف، ليدرك مكي على الفور أن الجن خرج من العروسة ليستقر في جسد ابنه العترة.

وبعد مرور عدة دقائق، يخرج العترة من غرفته ليخبر مكي أنه العفريت الذي سكن جسد العترة، وفي محاولة من الكبير لتقييده للتخلص منه على الطريقة القديمة، ما يجعل العفريت يغضب ويقوم بتحويله إلى شامبانزي.