مكي يناقش قضية الدجل والشعوذة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 22

بدأ مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 22، بمحاولة مكي ومربوحة في التخلص من العروسة التي قام بإرسالها حزلقوم من الخارج، التي تبين أنها يجري استخدامها في أعمال الدجل والسحر والشعوذة، وتبين أيضا أنها بها «جن» يقوم بالكثير من الأفعال المريبة في المنزل.

مربوحة تستعين بالشيخ عماد لتحصين المنزل من الدجل والشعوذة

واستعانت مربوحة بأحد شيوخ المزاريطة وهو الشيخ عماد، الذي يجسد دوره الفنان سليمان عيد، في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 22، لاستخراج الجن من العروسة التي قام بإرسالها حزلقوم، ولكن بعد محاولات منه لذلك خرجت العروسة والشيخ من الغرفة إلى ساحة الدوار.

العترة يطير في الهواء

وبعد ذلك خرج شيء أخضر اللون من العروسة ثم ذهب إلى غرفة أبناء الكبير، ليسكن في جسد ابنه العترة، الذي أصيب بمرض وظل طريح الفراش، وقام بفعل أشياء غريبة، جعلت الكبير يستعين بدكتور الوحدة الصحية، ثم يجدوا العترة يطير في الهواء، ليخاف الجميع منه، ويعتقدون حينها أن ما أصابه بسبب العروسة.