نيابة الإسماعيلية تأمر بحبس سائق متهم بتهريب 200 طربة «حشيش»

أمرت نيابة أول الإسماعيلية، اليوم السبت، بحبس سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة ضبط سيارة محملة بالإسمنت، أثناء محاولة سائقها تهريب 200 «طربة» من مخدر «الحشيش»، على أحد المعابر علي قناة السويس.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد السيارة، بعد ضبطها علي الجهة الغربية من كوبري «الشهيد أحمد منسي»، قادمة من شرق قناة السويس.

ضبط «الحشيش» في مخزن سري بالسيارة

وتمكنت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، من ضبط سيارة نقل محملة بالأسمنت، وبداخلها مخزن سري مخبأ به كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وقالت المصادر الأمنية إن معلومات وردت إلى ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية، تشير إلى قيام أحد الأشخاص بتهريب كمية من الحشيش داخل سيارة نقل.

وبتكثيف التحريات وإعداد مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء أحمد بيومي، وأحمد يحيى، وأحمد بهاء، ومهندس فرغل، تمكن ضباط البحث من ضبط السيارة.

مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه

وتمكن ضباط البحث الجنائي من العثور على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، حوالي 200 «طربة»، داخل المخزن السري، قدرت قيمتها بحوالي 10 ملايين جنيه.

وتحفظت الشرطة علي قائد السيارة، يُدعى «عماد س. م.»، 40 سنة، مقيم بناحية دكرنس، في محافظة الدقهلية، وتحفظت على المواد المخدرة والسيارة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط تشكيلات عصابية لتجارة المخدرات في رمضان

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة الإسماعيلية من ضبط عدد من التشكيلات العصابية خلال شهر رمضان، بحوزتهم مخدرات تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه.

وداهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 31 مزرعة شرق قناة السويس، ضبطت بداخلها كمية كبيرة من مخدر «البانجو»، تزن حوالي 5 أطنان، تم إعدامها في مكان ضبطهم.