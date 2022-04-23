مطران الأسقفية مصليًا لمصر: فليمنح الله بلادنا سلامًا ورخاء

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية، لأجل مصر في قداس عيد القيامة المجيد، اليوم السبت، قائلًا: «نصلي لكي يمنح الله بلادنا سلامًا ورخاء، لقد عشنا بناء مشروعات عملاقة، فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك».

الأسقفية تستقبل التهنئة بعيد القيامة

وأعرب رئيس الأساقفة، عن شكره لمن حضروا للتهنئة بالعيد، وأيضًا سفراء الدول الأجنبية الذين حضروا القداس، على رأسهم السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير ادواردو بالاثيوس رانخل القائم بأعمال سفارة بيرو وديفيد ميريل مندوبا عن السفير الأمريكي بالقاهرة.

وأضاف «فوزي»: «نتأمل في لقاء المسيح بمريم المجدلية، التي كانت نفس تشتاق للقائه فتبحث عنه بمحبة شديدة، وتشتاق له من كل قلبها أفضل من جميع التلاميذ إذ كانت تقف وتنتظر وتبحث عنه»، مؤكدًا أن هناك طرقًا مختلفة للقاء الله، فالبعض يلتقي به من خلال الكتاب المقدس والبعض يصلي صلوات طويلة، والبعض يقرر لقاء الله من خلال الخدمة والبذل من أجله.

تهنئة البابا تواضروس الثاني للأسقفية

واختتم رئيس الأساقفة، حديثه موجهًا الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على رسالته الرقيقة وتهنئته بالعيد والمطران ممفيس نيقوديموس القائم بأعمال بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس والأرشمندريت دومسكينوس الأمين العام لمجلس كنائس مصر وقيادات حزب المصريين الأحرار.