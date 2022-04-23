عاجل.. بدء قداس عيد القيامة من الكنيسة الأسقفية بالزمالك

انطلق منذ قليل قداس الاحتفال الرسمي للكنيسة، وذلك من كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، ويحضر القداس السيد أحمد رضا، أمين رئاسة الجمهورية، ومندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يحضر أيضًا عدد من الشخصيات العامة ورجال الدين والشرطة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الفنانين.

ويترأس قداس العيد، الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وسط حضور كبير من المصلين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وتحظر الكنيسة الدخول بدون الكمامة.

وكانت الكنيسة الأسقفية أقامت أمس قداس الجمعة العظيمة، وهي الجمعة التي شهدت صلب السيد المسيح وتعذيبه وفق عقيدة الكنيسة وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، حيث شارك فى الصلاة الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي للكنيسة والعميد المساعد يشوع بخيت راعى الخدمة العربية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بالأضواء احتفالا بـعيد القيامة المجيد، وذلك قبل ساعات من بدء قداس العيد.