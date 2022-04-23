عيد المسيحيين 2022.. كاتدرائية الزمالك الأسقفية تتزين احتفالا بعيد القيامة

في عيد المسيحيين 2022، تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

عيد المسيحيين 2022

وتبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات، ويترأس قداس عيد المسيحيين 2022، الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وسط حضور كبير من المصلين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وتحظر الكنيسة الدخول بدون الكمامة.

قداس عيد المسيحيين 2022

ويقام قداس عيد القيامة المجيد في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو قداس الاحتفال الرسمي للكنيسة في عيد المسيحيين 2022، وذلك من كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة ورجال الدين والشرطة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الفنانين.

احتفالات عيد المسيحيين 2022

ويحتفل الأقباط اليوم السبت بعيد القيامة، وهي ذكرى قيامة المسيح من الموت، بعد محاكمته وصلبه، ووضعه في قبر لمدة 3 أيام، بعد رحلة من التعذيب والمعاناة، ثم الصلب على تلة الجلجثة، وأقيمت احتفالات عيد القيامة المجيد اليوم السبت الموافق 23 أبريل، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بينما تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بعيد القيامة المجيد اليوم السبت الموافق 23 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستقيم قداس صلاة عيد القيامة المجيد اليوم السبت الموافق 23 أبريل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس.