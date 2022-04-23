جامعة عين شمس تنظم حفل إفطار بحضور وزير التعليم العالي ومفتي الجمهورية

في امسية رمضانية متميزة، نظمت جامعة عين شمس، حفل إفطارها السنوي، أمام قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة، وذلك عقب استضافة الجامعة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بكلية العلوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وحضر الحفل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، رؤساء الجامعة السابقين الدكتور عبد الوهاب عزت، الدكتور علي العبد، الدكتور صالح هاشم.

مديرو المستشفيات الجامعية يحضرون حفل الإفطار

كما شمل الحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة، السادة عمداء ووكلاء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية.