الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. ابنه يكشف التفاصيل

خرج أمس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفي بعد نجاح العملية الأخيرة التى خضع لها، بسبب تعرضه مؤخرا لكسر فى الحوض بعد سقوطه فى المنزل، وتابعت «الوطن» تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

وقال أحمد نجل الفنان إن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة أفضل من ذي قبل بكثير، وإنه الآن فى فترة نقاهة يحتاج لمتابعة كبيرة لكي يتمكن من استعادة صحته بشكل كامل وأخذ الأدوية المطلوبة.

الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كما أكد أحمد بأن والده يحتاج إلى تغذية قوية يعتمد فيها على محاولة إطعامه، ولكنهم يعتمدون على المكملات الغذائية لكي يصل جسده النسبة المطلوبة من الطعام حسبما قرر الأطباء.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف التفاصيل

وشكر أحمد كل من انشغل خلال الفترة الماضية بمتابعة الحالة الصحية لوالده، وأيضا وجه الشكر لطاقم العمل بالمستشفى الذين كانوا حريصين على رعاية الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بشكل كامل خلال فترة تواجده فى المستشفي.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية بسبب سقوطه فى حمام منزله وتعرضه لكسر فى الحوض.