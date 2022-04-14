الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. استرد وعيه من الغيبوبة

كشف أحمد أبو زهرة، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي يخضع للعلاج بغرفة العناية المركزة، منذ إجراءه عملية جراحية بإحدى المستشفيات الكبرى قبل أيام، على خلفية تعرضه لكسر في الحوض.

الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وعن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قال نجله «أحمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عاد لوعيه مجددًا، بعد الفترة التي قضاها في غيبوبة «والدي كان في غيبوبة شوية، وبعدين رجع تاني للوعي الحمد لله، ومازال في العناية المركزة».

وحول إذا ما كانت إصابته بالغيبوبة تأتي على فترات، قال نجل عبد الرحمن أبو زهرة: «مش بيرجع للغيبوبة، لكن بينام كتير.. بيفوق ويصحى ويرجع ينام تاني».

أجرى عملية جراحية يوم 9 أبريل

وأجرى «أبوزهرة»، جراحة يوم 9 أبريل من الشهر الجاري، حيث تعرض في شهر مارس الماضي لـ كسر في الحوض، ونقل إلى المستشفى، ولم تشهد حالته الصحية وقتها تحسنًا ورفض تناول الطعام الأمر الذي أجبر الأطباء على تركيب أجهزة في جسده للتغذية من خلال المحاليل.

تعرض لكسر في الحوض في مارس الماضي

ومع تدهور حالته الصحية، نقل عبد الرحمن أبو زهرة لمستشفى أخرى، بعد إصابته ببكتيريا في المعدة، وتم إجراء عملية جراحية له ونقل للعناية المركزة، ودخل في غيبوبة، ولكن استرد وعيه مجددًا.

وكان الفنان القدير مع بداية عام 2022 أصيب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات العزل، وتدهورت حالته الصحية لفترة من الوقت، حتى استرد صحته مرة أخرى، وظهر في فرح حفيدته سارة، مرتديًا بدلة بيضاء اللون جعلته يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.