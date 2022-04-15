استمرار حجز عبد الرحمن أبو زهرة بالعناية المركزة: «مفيش جديد»

يتواجد الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بعد إجراءه عملية جراحية منذ عدة أيام، ولم تشهد حالته الصحية أي جديد حتى هذه اللحظة، وحسب تعليمات الأطباء من المقرر استمرار حجزه بالعناية المركزة لحين استقرار وضعه.

الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة لم تشهد تطور

وقالت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن والدها مازال محجوزًا بغرفة العناية المركزة، ومن المتوقع أن يتواجد بها أيامًا أخرى حسب ما قاله الأطباء.

وعن التطورات التي تشهدها حالة والدها قالت «لسه مفيش جديد.. الحمد لله على كل حال»، داعية جمهوره ومحبيه بضرورة الدعاء له بالشفاء العاجل والخروج من أزمته الصحية بخير.

أصيب بكسر في الحوض في مارس الماضي

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قد تعرض لـ كسر في الحوض بعد سقوطه أرضية منزله بشهر مارس الماضي، وتم نقله إلى المستشفى ولكن ساءت حالته بها وتدهورت، وتم نقله إلى مستشفى آخر، وتغذية جسده عن طريق المحاليل لعدم قدرته على تناول الطعام.

ويوم 9 أبريل من شهر أبريل الجاري، أجرى عملية جراحية، وأصيب بغيبوبة وتم حجزه بالعناية المركزة، ولكن استرد وعيه مجددًا حسب تصريحات نجله أحمد أبو زهرة لـ«الوطن» وتأكيده أن والده في الوقت الحالي ليس في غيبوبة ولكن ينام وقتًا طويلًا جدًا، وإذا استيقظ يعود للنوم سريعًا.

أصيب بفيروس كورونا مع بداية العام الجديد

وتأتي هذه الأزمة الصحية بعد وقت من تعافيه من أثار إصابته بفيروس كورونا، والذي أصيب به مع بداية عام 2022، ونقل إلى إحدى مستشفيات العزل، واضطرت أسرته لعدم إخباره بأنه مريض كورونا، ولكن اكتشف ذلك الأمر الذي أصابه بالذعر، وتدهورت حالته الصحية لفترة، حتى استرد صحته مجددًا.