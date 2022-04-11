تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. «مش قادر يتكلم»

كشفت سحر أبو زهرة تفاصيل الحالة الصحية لوالدها عبد الرحمن أبو زهرة بعد العملية التي أجراها منذ عدة أيام بمستشفى الجلاء بطريق صلاح سالم.

وقالت سحر إن والدها لا يزال في العناية المركزة تحت إشراف الأطباء، ويتناول بعض الأدوية التي تجعله ينام كي لا يشعر بالآلام الشديدة التي يعاني منها خاصة أن العملية كانت كبيرة.

تفاصيل حالة عبد الرحمن أبو زهرة

وقالت سحر أبو زهرة إن والدها غير قادر على الكلام في الوقت الحالي، وأنه كان يعاني من الجفاف، مطالبة الجميع بتكثيف الدعاء له.

رحلة عبد الرحمن أبو زهرة المرضية

وخضع عبد الرحمن أبو زهرة، منذ نحو شهر، لعملية تركيب حوض، وذلك بعد تعرضه لكسر عند سقوطه في منزله، ما جعل نقابة المهن التمثيلية تنقله إلى أحد المستشفيات بالدقي، وذلك قبل نقله إلى مستشفى الجلاء بطريق صلاح سالم.

وكتب نجل أبو زهرة، على الفيسبوك، يوم خضوعه للعملية: «يا من علمتني الصدق يا من علمتني الأخلاق يا من علمتني الرجولة يا من علمتني الشرف يا من علمتني الأمانة يا من علمتني عدم الخيانة يا من علمتني الاحترام والرحمة يا من علمتني كيف يجب أن يكون الإنسان إنسانا، وليس أي شيء آخر بحق كل الإنسانية وكل المعاني الجميلة أدعو لك بالشفاء يا رب».

وكان آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة مسلسل موضوع عائلي مع ماجد الكدواني، وأمينة خليل، ومحمد شاهين، ورنا رئيس.