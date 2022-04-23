البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على تهنئته بعيد القيامة المجيد

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لكل الشباب والأطفال وكل الشعب في كل الكنائس والإيبارشيات القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر بأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا وإفريقيا، والكرسي الأورشليمي في القدس وفي منطقة الخليج، وأيضًا في بعض الدول الآسيوية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

برقيات تهنئة للأقباط في الخارج

وأضاف «تواضروس» في كلمته خلال قداس عيد القيامة المجيد: «بداية أود أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على محبته وتهنئة لنا كعادته دائمًا بالعيد، وأرسل لنا برقية تهنئة رقيقة، كما أرسل برقية تهنئة لكل المصريين الأقباط في الخارج وقدمها السفراء المصريون في سفاراتنا خارج مصر، وأناب اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لحضور القداس الإلهي».

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «نحن إذ نشكره على مشاعره الطيبة، نتقدم أيضا إليه وجميع أخواتنا شركائنا في الوطن بالتهنئة بصوم شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، تلقينا اتصالا رقيقا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، للتهنئة بالعيد، وأيضًا برقية تهنئة رقيقة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، متمنيًا أن يحل البهجة والسلام على جميع شعوب العالم».