محافظ المنيا: مصر تظل نسيجا مترابطا بأواصر المحبة والسلام

قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا.

ورافق محافظ المنيا في زيارته، اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة

وشهد المحافظ قداس عيد القيامة المجيد، معربا عن خالص تهانيه لجميع الإخوة المسيحيين بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ المنيا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مشيرا إلى أن مصر تظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع حلول عيدي القيامة وشم النسيم، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

كما وجّه المحافظ بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.