4 مسيحيين ضمن 32 فائزاً بمسابقة القرآن الكريم بمديرية إسكان المنيا

احتفلت مديرية الإسكان والمرافق في محافظة المنيا بشهر رمضان المبارك بتكريم الفائزين في المسابقة الدينية، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بهذه المناسبة، وكانت هذا العام بعنوان «إعجاز الرحمن في سور القرآن»، وذلك في الحفل الذي أقيم بمقر المديرية اليوم الأربعاء، احتفالا بهذه الأيام المباركة.

المناسبات الدينية فرصة للقاء العاملين وسماع مطالبهم

وقال المهندس وائل مختار المصري، وكيل وزارة إسكان المنيا، إنه دائماً يشجع على إقامة مثل هذه الحفلات خلال المناسبات الدينية والقومية المختلفة، لما له من عظيم الأثر للروح المعنوية للعاملين بالمديرية وروح الفريق الواحد، وفرصة الالتقاء للعاملين لسماع مطالبهم بعيد عن أجواء وضغوط العمل.

وقال أسامة محمد نجيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، إن الإدارة قامت بإعداد المسابقة للعاملين بالمديرية، وقامت بتوزيعها علي جميع العاملين بالمديرية منذ 15 يوماً، وقد تقدم للمسابقة 75 من العاملين بالمديرية، كان من بينهم عدد من العاملين المسيحيين.

4 مسيحيين ضمن 32 فائزاً في المسابقة الدينية

وقد أجريت القرعة العلنية أثناء الحفل، بحضور مديري الإدارات وجميع العاملين بالمديرية، في أجواء رمضانية مليئة بالود والتفاؤل، وذلك لإختيار 32 فائزاً من بين أصحاب الإجابات الصحيحة، وقد جاء من بين الفائزين اثنان من الموظفين المسيحيين، هما «ثناء حكيم وهبة»، و«ناصر ميلاد لبيب»، بالإضافة إلى اثنين آخرين من العمال المسيحيين بالمديرية.

وأضاف المهندس عادل رمضان، وكيل المديرية، أن كواليس وأجواء المسابقة وحفل توزيع الجوائز يعكس روح التماسك والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، المتمثل في مصرنا العزيزة، حيث سيظل هناك تماسك كبير في المجتمع المنياوي.