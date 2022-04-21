يؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الأول من شهر شوال، بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، وترفع الصلاة في محافظة المنيا في تمام الساعة 5:41 دقيقة أي بعد شروق الشمس بـ25 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة المنيا

وصلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة المنيا سنة مؤكدة عند المالكية والشافعية، وتكون في صباح أول أيام شهر شوال، وثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، وهي ركعتان يشرع فيها التكبير وبعدها خطبة قصيرة.

ومن آداب صلاة عيد الفطر المبارك استحباب الغسل والتطيب، وتناول الإفطار بعد صلاة الفجر مباشرة بأكل بعض التمرات قبل الخروج إلى الصلاة.

ويحضر الإمام صلاة عيد الفطر المبارك ويؤم الناس بركعتين، يكبر في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام ثم بعدها يكبر ست أو سبع مرات ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة ق، وفي الركعة الثانية يقوم الأمام مكبرا فإن انتهى من القيام يكبر 5 مرات ويقرأ سورة الفاتحة ثم سورة القمر.

وبعد انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة المنيا وستكون في تمام الساعة 5:41 دقيقة يخطب الإمام في الناس خطبة قصيرة.

تعليمات الأوقاف بشأن صلاة عيد الفطر بالمنيا

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق، فتح المساجد قبل 10 دقائق فقط من بدء صلاة العيد مع الاكتفاء بـ7 دقائق للتكبيرات، على أن تقام صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة، دون إقامتها في الساحات هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات مع الالتزام بارتداء الكمامات، وأن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق، مع السماح بفتح مصليات النساء في المساجد.