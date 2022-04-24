نجوم الفن يواسون سمية الخشاب بعد وفاة والدتها

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، على مواساة الفنانة سمية الخشاب، عقب وفاة والدتها، وتحولت عدد من صفحاتهم عبر منصات السوشيال ميديا، إلى دفتر عزاء.

كتبت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة أختي وحبيبتي الفنانة سمية الخشاب.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

نبيلة عبيد وآيتن عامر تواسيان سمية الخشاب

أما الفنانه نبيلة عبيد كتبت: «خالص عزائي للصديقة النجمه الجميلة سمية الخشاب في وفاة والدتها.. اللهم ألهمها الصبر والسلوان في مصابها الأليم».

وقالت آيتن عامر، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «خالص التعازي للزميلة سمية الخشاب فى وفاة والدتها، اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها من أهل الجنة».

ونعاها الفنان مصطفى درويش قائلا: «البقاء لله.. شدي حيلك وإنا لله وإنا إليه راجعون»

وفاة والدة سمية الخشاب

وكانت الفنانة سمية الخشاب، أعلنت مساء أمس وفاة والدتها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الغالية، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء».

وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني، لمواساة سمية الخشاب، داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحلة ظهر اليوم الأحد، ويتم دفن جثمانها في مسقط رأسها بالاسكندرية، وحتى الآن لم تعلن سمية الخشاب أية تفاصيل عن جنازة والدتها.