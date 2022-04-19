سمية الخشاب ترد على هجوم هاني البحيري برسالة شديدة اللهجة.. والجمهور يتفاعل

تصدر الثنائي هاني البحيرى وسمية الخشاب ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم الأول على الأخيرة من خلال أحد البرامج الفنية وردها عليه، وهو الأمر الذي أشعل الأزمة.

أزمة هاني البحيرى وسمية الخشاب بدأت عندما ظهر الأول كضيف في أحد البرامج الفنية، وسؤاله عن رأيه فى طريقة لبس الأولى، وكان رده مفاجئا: «سمية صديقة له ولكنه لا يعجبه طريقة لبسها».

هاني البحيرى يهاجم سمية الخشاب

وقال البحيرى إنه يرى أنها ترتدي ملابس لا تتناسب مع سنها ولاجسدها، مضيفا أنه إذا كان جسدها يساعدها على ارتداء ما تشاء، فلابد أن تختار ملابس معقولة تتناسب معها ورده سبب أزمة كبيرة .

وردت الفنانة سمية الخشاب على كلامه من خلال تغريدة عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر، أعربت عن غضبها الشديد من تصريحاته، قائلة: «ياريت كل واحد قبل مايخبط في حد، ويقول كلمة مش إيجابية يبص على نفسه الأول، أو أحسن مينتقدش حاجة في حد تاني، وهو ما يعلم بيه إلا ربنا».

سمية الخشاب ترد على هاني البحيرى

ولم تتوقف سمية عند هذا الحد، ولكن علق لها أحد المتابعين قائلا: «لو إنسان عادي ماشي، لكن لما يكون نجم والناس بتشوف أعماله، يبقى مش من حقه إنه يتصرف على راحته علشان حاجات كتير أوي لو الواحد اتكلم فيها مش هتخلص، الاحترام حلو، والإنسان يجب أن يظهر بصورة تخلي الناس تحترمه، وتقف جنبه هو دا النجاح».

وعادت الفنانة سمية الخشاب ترد للمرة الثانية من خلال تعليق لها: «ياريت كل واحد قبل ما يخبط في حد، ويقول كلمة مش إيجابية يبص على نفسه الأول، أو أحسن مينتقدش حاجة في حد تاني، وهو ما يعلم بيه إلا ربنا».