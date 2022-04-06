سمية الخشاب تحرج متابعا عبر «تويتر» بسبب سؤاله: «هو الحجاب لعبة؟»

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها وهي ترتدي الحجاب، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وتفاعل معها المتابعون.

متابع لسمية الخشاب: هو الحجاب لعبة؟

وطرح متابع سؤالا على صورتها، قائلا: «إيه ده سمية الخشاب اتحجبت؟ هو لا مؤاخذة يا فنانة هو الحجاب لعبة مثلا علشان تلبسيه وترضي ربك في رمضان بس وتخلعيه في باقي السنة، ليه شهر واحد هو اللي حرام، فيه الحرام وباقي السنة فري؟، السنة عادي مش هنتحاسب عليها مثلا، آه أنا مليش فيه مش أنا اللي هتحاسب بس لازم تعرفي أن الحجاب مش لعبة».

وحرصت سمية الخشاب على التفاعل مع السؤال وإحراج السائل، بردها: «‏لو محموقة أوي كده ياختي البسيه، وملكيش دعوه بغيرك».

غياب سمية الخشاب عن دراما رمضان 2022

وتغيب الفنانة سمية الخشاب عن دراما رمضان 2022، بعد نجاحها في مسلسل «موسى» العام الماضي، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، أسماء جلال، هبة مجدي، ضياء عبد الخالق، منذر رياحنة، مفيد عاشور، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، محمد ريحان، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل «موسى»، حول قرية مصاغة بمحافظة سوهاج، أثناء الحرب العالمية الثانية، وفترة الاحتلال البريطاني لمصر.

مشاركة سمية الخشاب في مسلسل «الحلال»

ويذكر أن سمية الخشاب شاركت في بطولة مسلسل «الحلال» عام 2017، الذي حقق نجاحا ملحوظا، ومن بطولة أيضا بيومي فؤاد، يسرا اللوزي، حسن عيد، مصطفى عبد السلام، مها أحمد، حماد بركات، طارق الإيباري، دينا فؤاد، سامح بسيوني، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.