سمية الخشاب ترد على هجوم هاني البحيري: «ياريت يبص على نفسه الأول»

شن هاني البحيري، مصمم الأزياء، هجوما على الفنانة سمية الخشاب، وملابسها التي تظهر بها، وقال في أحد البرامج الفنية، إن هذه الملابس لا تعجبه، الأمر الذي دفع «الخشاب» للرد عليه من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت سمية الخشاب جمهورها بتغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «ياريت كل واحد قبل مايخبط في حد، ويقول كلمة مش إيجابية يبص على نفسه الأول، أو أحسن مينتقدش حاجة في حد تاني، وهو ما يعلم بيه إلا ربنا».

سمية الخشاب ترد على هاني البحيري

وتفاعل الجمهور مع تدوينة سمية الخشاب، وقال أحدهم: «لو إنسان عادي ماشي، لكن لما يكون نجم والناس بتشوف أعماله، يبقي مش من حقه أنه يتصرف على راحته علشان حاجات كتير أوي لو الواحد اتكلم فيها مش هتخلص، الاحترام حلو، والإنسان يجب أن يظهر بصورة تخلى الناس تحترمه وتقف جنبه هو دا النجاح».

سمية الخشاب ترد على أحد المتابعين

التعليق دفع الفنانة سمية الخشاب للرد مرة أخرى، وقالت: «الكلمة الطيبة صدقة معرفش ليه بقينا بنبخل بالكلام الحلو لو معندناش كلمة حلوة ياريت نسكت أحسن».

يذكر أن مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ظهر في أحد البرامج الفنية، وسُأل عن رأيه فى ملابس الفنانة سمية الخشاب، فقال إنها صديقته، ولكنه لا يعجبه لبسها، لأنه يراه غير مناسب لسنها، ولا لجسدها، موضحًا: «لو جسمها مساعدها تلبس بس بشكل ملائم شوية».