«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط للرياح اليوم «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس أمس شهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناتين الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، اليوم السبت، أن طقس اليوم يشهد ارتفاعا في الحرارة مقارنة بأمس بحوالي درجتين، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة.

كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة

وأشارت إلى أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد اليوم هي كتل جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ما تؤدي لارتفاع طفيف في الحرارة خلال فترات النهار.

الطقس خلال ساعات النهار

ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم خلال ساعات النهار سيكون حارا على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، ويظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

درجات الحرارة حول المعدلات

وذكرت «غانم»، أن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس مازالت الكتلة قادمة من الصحراء، ونسب الرطوبة فيها منخفضة.

الطقس مائل للبرودة ليلا

ونوهت «غانم»، إلى أنه خلال فترة الليل يبدأ بالشعور بنشاط للرياح، ما يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة، وبالتالي يميل الطقس خلال ساعات الليل للبرودة على أغلب المناطق الموجودة بشمال البلاد حتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الإحساس بانخفاض درجة الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر يزيد من الشعور ببرودة الطقس، فيما يكون الطقس لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.