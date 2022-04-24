«الأرصاد»: أجواء ربيعية حارة تسود البلاد طوال الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا بدرجات الحرارة ولكنها حول معدلاتها الطبيعية بمثل هذا الوقت من العام، وتكون بين الـ30 درجة مئوية و31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء ربيعية حارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وحتى محافظات شمال الصعيد، ومعتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع آشعة الشمس.

درجات الحرارة منخفضة ليلًا

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليلاس كافوزي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه مع غياب آشعة الشمس ودخول ساعات الليل، تستمر درجات الحرارة في الانخفاض ويكون الطقس مائلًا للبرودة خصوصًا خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة بشمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيفًا على جنوب البلاد خلال فترات الليل، بالإضافة لتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية، ولكنها تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس.

فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم توجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ولكنها أمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، بالإضافة لهبوب الرياح على بعض مناطق من جنوب سيناء، وتستمر الأجواء الربيعية المستقرة على مدار الأسبوع.