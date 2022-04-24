تطوير شوارع واحة سيوة.. توسعة وإنارة وتجميل

بدأت مدينة سيوة في أعمال توسعة وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق متفرقة بالمدينة ضمن الخطة التى وضعتها المحافظة، لفتح الشوارع وتسويتها، لتحقيق السيولة المرورية، وتنفيذ المخطط العمراني الجديد للنهوض بالطرق في الأحياء والمناطق السكنية في الواحة، مع إنارة جميع الشوارع والدفع بأعمدة جديدة للمناطق المحتاجة، وصيانة الكشافات القديمة.

خدمات في واحة سيوة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن الدولة تحرص علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح ومنها سيوة، وهي إحدى المدن السياحية الهامة في مصر، ووجه بتكثيف الجهود المبذولة في المتابعة المستمرة للأعمال مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في قطاع الطرق وتوسعة الشوارع والرصف والإنارة.

تطوير شوارع سيوة

وتابع محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، أعمال تمهيد وتوسعة الشوارع الرئيسيه والفرعية في بعض الأحياء السكنية بالواحة ومن بينها منطقة أبوبكر الصديقو منطقة الرمل ومنطقة السلام، وجرى الدفع بسيارات ولوادر ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة سيوة، وتوسعة جميع الشوارع في المناطق، وتسوية المناسب بها، وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى السيولة المرورية بالمناطق المذكورة.

جدير بالذكر أن واحة سيوة من أشهر المناطق السياحية في مصر، وتتمتع بإمكانات ومقومات كبيرة ومتنوعة منها السياحة الترفيهية والسياحة البيئية والسياحة العلاجية وسياحة السفاري وسياحة المؤتمرات والسياحة الأثرية، وتشتهر بالعديد من المعابد والآثار التى تعود للعصور الفرعونية والرومانية واليونانية والآثار الاسلامية القديمة، كما تتمتع بعيون المياه الطبيعية، والفنادق البيئية والكامبات المنتشرة في الصحراء، مما جعلها أيقونة السياحة البيئية في العالم.