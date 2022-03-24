الكشف على 850 طفلا بالمناطق النائية في سيوة لعلاج الأنيميا والتقزم

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، نتائج فاعليات المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية «حملة علاج الأنيميا والسمنة والتقزم»، والتي عقدت على مدار يومين خلال الأسبوع الجاري في مركز ومدينة سيوة، ليستفيد من خلالها تلاميذ المدارس بتوقيع الكشف عليهم وعمل التحاليل اللازمة لهم عبر فرق طبية من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

الكشف على 850 طالبا في سيوة

قالت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير عام التأمين الصحي بمحافظة مطروح، في تصريح لها، اليوم، إن فرق العيادات الطبية المتنقلة توجهت إلى سيوة بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم، وذلك لإتمام أعمال مسح طلاب المدارس وعمل التحاليل اللازمة وإعادة القياسات وصرف العلاج، مع تحضير الحالات الإيجابية التي تحتاج للعرض على لجنة هرمون النمو واستشاريين أمراض الدم باستكمال التحاليل المطلوبة لهم، واستخراج البطاقات العلاجية للطلاب، إذ نجحت الفرق خلال يومين في فحص ما يقرب من 850 طالبا.

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ووجه «شعيب»، جميع المسؤولين في التأمين الصحي فرع مطروح، باستمرار تقديم الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال المبادرة والوصول لكافة الأطفال المستهدفين في مختلف المناطق والقرى النائية بالمحافظ، مثمنا جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن وخاصة أطفال المدراس من أجل تحسين جودة الحياة وصنع غد أفضل للأجيال القادمة.