دعوى تطالب بإسقاط عضوية ورئاسة هشام حطب للجنة الأولمبية

أقام خالد محمد علي لاعب الفروسية السابق، دعوى عاجلة في مجلس الدولة، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة بصفته، عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية هشام محمد حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، الذي يجمع بين المنصبين.

الدعوى تطالب بوقف هشام حطب

طالبت الدعوى بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده (وزير الشباب والرياضة) بصفته، عن وقف نشاط هشام محمد توفيق محمد حطب، عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

حملت الدعوى الرقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

تفاصيل دعوى وقف هشام حطب

وقال مقيم الدعوى إنه بطل مصر وفارس سابق وله صولات وجولات في الفروسية منذ كان ناشئا تحت 18 عاما، وعضو الفريق القومي الحاصل على الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ الفروسية لدورة البحر المتوسط، وصاحب الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ الفروسية في البطولة العربية - أبطال العرب الفردي والفرق، وإنه صاحب صفة ومصلحة في إقامة الدعوى طعنا على القرار السلبي المطعون عليه.

وأكد مقيم الدعوى أن هشام حطب فقد شرط العضوية ورئاسة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية اللذين يجمع بينهما، من عدة أوجه، حيث سبق اتهامه في القضية رقم 3416 لسنة 2011 إداري مدينة نصر ثان، والثابت فيها انشغاله بالتجارة بنفسه وبالوساطة، وكذا التربح وإهدار المال العام، ولكنه قام بسداد بعض المبالغ المالية، وكانت النيابة وحسب ما جاء بالقضية المذكورة استقر في يقينها قيام هشام حطب بارتكاب العدوان على المال العام ولكنه سدد.

وأوضحت الدعوى، أنه حتى لو سدد واستقام من ذلك في عدم إحالته للمحاكمة الجنائية، لكنه أصبح غير صالح لتولي أي منصب أو حتى الترشح للانتخابات، لأن هذا يعد مخالفة لأحكام لائحة اتحاد الفروسية طبقا للمادة رقم 33 والمادة 51 والمادة 26.

وتابعت الدعوى: «كما أنه لم يؤدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وأن الثابت على غير الحقيقة إقرارا بأنه أداها حيث إن شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط لازم، وفقا للدستور، والقانون لقبول الترشح للانتخابات أو شغل الوظائف العامة وهذا أيضا يفقده صفة صلاحية تقلد المناصب أو الترشح للانتخابات».

واختتمت الدعوى: «هشام حطب محال لإدارة الكسب غير المشروع لاتهامه بالتربح من أعمال رئاسة اتحاد الفروسية وغيره، ومازالت قيد التحقيق، وهذه الواقعة كفيلة بوقف نشاطه وفقا للفقرة 52 فقرة 2 من لائحة الفروسية، فضلاً عن تغاضي المذكور عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل فارس ثبت تعاطيه للمخدرات في دورة المغرب وأصر على أن يخوض أوليمبياد طوكيو الأخيرة مدافعا عنه باستماتة سواء في التحقيقات أو الإعلام».