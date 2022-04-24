أسعار الأخشاب تتجاوز 1000 دولار.. كيف تأثرت بتراجع المخزون العالمي؟

عبرت أسعار الأخشاب مستوى 1000 دولار لكل ألف قدم لوح وسط توقعات بارتفاع أسعار الأخشاب في أشهر الصيف بسبب تراجع المخزون العالمي وانطلاق موسم بناء المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية.

تراجع المخزون العالمي

بحسب مدير عمليات شركة Sherwood Lumber الأمريكية، كايل ليتل، فإن مخزونات تجارة الجملة والتجزئة من الأخشاب كانت منخفضة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، لكن بالتوجه إلى القوة الموسمية النموذجية لسوق الأخشاب، هناك جولة شراء كبيرة حاليًا.

زيادة 400 دولار لكل ألف قدم لوح

أضاف في مذكرة بحثية، أن ارتفاع الطلب على الأخشاب سيبقي الأسعار في نطاق أعلى من المعتاد للأشهر القليلة المقبلة، ما بين 1000 دولار و 1400 دولار لكل ألف قدم لوح.

وسبق أن تجاوزت أسعار الأخشاب المنشورة حوالي 1733 دولارًا لكل ألف قدم لوح في مايو الماضي، بسبب نقص المعروض من الأخشاب.

تراجع متوقع خلال عام

تاريخياً، وصل الخشب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1711.20 دولار في مايو من عام 2021، ومن المتوقع أن يتم تداول الخشب عند 834.15 دولار أمريكي لكل 1000 قدم لوح بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، على أن يجرى تداوله عند 689.06 في غضون 12 شهرًا.

وتعرضت الأسعار لضغوط في الآونة الأخيرة حيث انخفضت بنسبة 20% تقريبًا منذ بداية عام 2022، حيث خفت اختناقات النقل وتعافت أحجام الإنتاج في مناشر الخشب من القيود المفروضة بسبب الجائحة وسط طقس ربيعي أفضل، مما خفف من مخاوف الإمداد بعد شهور من شح المخزونات العالمية.