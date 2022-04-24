عاجل.. هجوم بسكين على قس فرنسي ومواطن خلال قداس في مدينة نيس

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن قسًّا فرنسيًا تعرّض إلى هجومٍ بسكين، خلال قداس في مدينة نيس، دون أن ترد أي تفاصيل أخرى.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اعتقال منفذ علمية طعن القس وهو «شاب»، مشيرًا إلى أنّ الشاب تمكن من دخول مبنى الكنيسة، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت فرنسا والقاهرة؛ حيث اقترب من القس وطعنه عدة مرات.

إصابة قس وأحد المواطنين في هجوم بسكين

وذكر وزير الداخلية الفرنسي، أنّ الإصابة الثانية فتعود لأحد المصلين، الذي حاول نزع سلاح المهاجم.

وأكدت التصريحات الأولية للسلطات الفرنسية، أنّ الكشف الأولي للأطباء، لم يُشر إلى خطر في إصابة القس، ولا تزال دوافع المشتبه به غير معروفة، فيما طوقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الحادث.

ويحتفل المسيحين الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد في عدد من دول العالم من بينها فرنسا، كما تشهد فرنسا حدثاً كبيراً اليوم وهو الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية بين المرشحين إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، ومرشحة اليمين المتطرف ومارين لوبان.