باحث سياسي: المناظرة بين لوبان وماكرون تحسم سباق الرئاسة في فرنسا

قال هلال العبيدي الباحث السياسي، إن المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تحاول التقرب من الوسط في فرنسا على الرغم من كونها محسوبة على اليمين من أجل كسب أصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى التركيز على أصوات الأقليات في فرنسا وخاصة المسلمين والعرب الذين يصل عددهم إلى 10% من الشعب، وستكون كتلة ترجح كفة أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

ترجيح كفة الرئيس الفرنسي

وأضاف «العبيدي»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أغلب التوقعات الانتخابية ترجح كفة الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الذي يتقدم مرة أخرى ليصبح رئيسا، مبينا أن ملف الخارجية ملف رئاسي في فرنسا، مؤكدا أن اليمين الفرنسي لا يحب العرب والمهاجرين لكنهم يحبون العمل معهم، مشيرا إلى أنه في حال فوز لوبان ستكون العلاقات بين فرنسا والعرب قوية، ولكن هناك تساؤلات حول منع ارتداء الحجاب في الشارع.

وأوضح الباحث السياسي، أن الأقليات الدينية في فرنسا لن تصوت لليمين للخوف من منع ارتداء الرموز والشارات التي تعبر عن الأقليات الدينية، لافتا إلى أن هناك طبقة من الفرنسيين لا تريد المهاجرين في بلادهم ويفضلون رؤية لوبان، ولكن هذا ضد مبادئ الجمهورية الفرنسية الخامسة التي تأسست على العدالة والمساواة والإخاء.

المناظرة بين المرشحين ستكون الفصيل في الفوز

وأشار الباحث السياسي إلى أن يوم غد سيشهد المناظرة بين المرشحين لوبان وماكرون، وستكون المناظرة فاصلة في فوز أحدهما في الانتخابات الفرنسية، مشيرا إلى أن الناخب الفرنسي يفرق بين الوعود القابلة للتحقيق والكلام الانتخابي الذي لن يتحقق ويرجح كافة ماكرون الذي يشير إلى أمور قابلة للتحقق.