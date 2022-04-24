رحلة روحية سرية استغرقت 3 أيام.. تفاصيل الظهور الأول لويل سميث

عاد النجم الأمريكي ويل سميث للظهور العلني للمرة الأولى بعد واقعة صفع الممثل الكوميدي كريس روك، في حفل توزيع جوائز أوسكار في نسختها الـ94، في مارس الماضي، والتي أثرت بشكل كبير على مسيرته المهنية خاصة بعد منعه من حضور حفل توزيع الجوائز الشهير لمدة 10 سنوات، وقبول استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وذكرت صحيفة «إنديا توداي» أن الممثل الأمريكي غادر الهند بعد زيارة استمرت 3 أيام جاء فيها بسبب اجتماع روحي سري، ومكث خلال تلك الفترة في فندق «جي دبليو ماريوت» في منطقة جوهو في مدينة مومباي، وبحسب المصادر الخاصة بالصحيفة الهندية، أن «سميث» خطط للرحلة لاجتماع روحي سري، وزار معبد «Sri Sri Radha Vrindabanbehar» التابع لحركة «هاري كريشنا» الدينية الهندوسية.

تفاصيل الظهور الأول لويل سميث في الهند

وظهر ويل سميث في المبنى الخاص بمطار مومباي أثناء مغادرته، حيث كان ينتظر وصوله حشد من المصورين، وظهر المصورون في مقطع فيديو وهم يهتفون باسمه مرارًا وتكرارًا في محاولة للاقتراب من الممثل، الذي وقف للالتقاط الصور مع عدد قليل من المعجبين، بمن فيهم مسؤول أمني بالمطار، قبل أن يلوح للمصورين ويدخل مبنى المطار، وكان يرتدي «تيشيرت» أبيض فوق قميص عضلي، وبنطال «ضغط» أبيض اللون وفوقه «شورت» رمادي بالإضافة إلى حذاء رياضي، وفقًا لما نشره موقع «ET» العالمي.

زوجة ويل سميث تتطرق إلى واقعة الصفع في ظهورها الأول

وتأتي الرحلة بعد أيام قليلة من عودة جادا بينكيت سميث لتقديم برنامجها «Red Table Talk» رسميًا مع والدتها أدريان بانفيلد نوريس، وابنتها ويلو سميث، وقبل بدء الحلقة تم التطرق إلى واقعة الصفع المثيرة للجدل بشكل مختصر، وأوضحت خلالها أنه سيتم الحديث عن تلك الواقعة في المستقبل، بالإضافة إلى الاكتشافات التي وصلت لها عائلة «سميث» خلال الوقت الذي ركزت فيه على الشفاء العميق.