منع ويل سميث من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات

أعلنت أكاديمية الأوسكار في هوليوود، منع مشاركة ويل سميث في أي حفلة أو حدث تنظمه لمدة عشر سنوات مقبلة، كعقاب له على الصفعة التي وجهها إلى الممثل الكوميدي كريس روك، في حفلة توزيع جوائز الأوسكار السينمائية نهاية الشهر الماضي، وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز» عربية.

منع ويل سميث من المشاركة في أي حدث

وأوضحت «العربية»، في نبأ عاجل، أن مجلس إدارة أكاديمية فنون السينما وعلومها في هوليود، قرر خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، عدم السماح لـ«سميث» بالمشاركة في أي حدث أو برنامج تنظمه الأكاديمية، حضوريا أو افتراضيا.

ووافقت الأكاديمية على طلب الاستقالة المقدم من ويل سميث الأسبوع الماضي، لكنها لم تسحب منه جائزة أوسكار أفضل ممثل التي تلقاها الشهر الماضي، عن دوره في فيلم «كينغ ريتشارد».

جدير بالذكر أن الممثل الأميركي ويل سميث، اعتذر لزميله كريس روك، قبل أيام، على صفعه خلال حفل جوائز الأوسكار، واصفا فعله بأنه «غير مقبول ولا يغتفر».

سميث قد يواجه الطرد أو عقوبات أخرى

وأضاف بيان الأكاديمية «أن سميث قد يواجه الطرد أو عقوبات أخرى إذا اختار المجلس اتخاذ إجراء في الاجتماع المقبل المقرر في 18 أبريل، بالإضافة إلى ذلك سيتلقى سميث إشعارًا وهو فرصة لسماعه من خلال رد مكتوب».

وأضاف الأكاديمية: «تكشفت الأمور بطريقة لم نكن نتوقعها، ونود توضيح لماذا لم يغادر السيد سميث الحفل بعدما طلب منه المغادرة، فإننا ندرك أيضًا أنه كان بإمكاننا التعامل مع الموقف بشكل مختلف».