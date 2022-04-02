«أكاديمية الفنون» الأمريكية تقبل استقالة ويل سميث بعد «صفعة الأوسكار»

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، التي تمنح جوائز الأوسكار، اليوم السبت، أنها قبلت استقالة الممثل ويل سميث، على خلفية واقعة صفعه للممثل كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

وكان سميث، اعتدى على روك أثناء تقديم الثاني لحفل توزيرع جوائز الاوسكار، بسبب نكتة قالها حول ظهور جايدا سميث زوجة الممثل الأمريكي حليقة الرأس، ما أثار غضب سميث الذي غادر مقعده ليصفعه على وجهه.

«روبين»: أكاديمية الفنون ستواصل المضي قدمًا في إجراءاتها التأديبية ضد سميث

وقال رئيس الأكاديمية، ديفيد روبين، في بيان، إنه تلقى استقالة سميث وتمت قبولها فورا، مضيفا إن الأكاديمية ستواصل المضي قدما في إجراءاتها التأديبية ضد سميث لانتهاكه معايير السلوك، قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم المقرر عقده في 18 أبريل الجاري.

وفي وقت سابق، أوضح سميث في بيان، أنه سيستقيل من الأكاديمية، مشيرا إلى أنه سيتقبل جميع العواقب المترتبة على سلوكه.

«سميث»: أفعالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة

وأضاف ويل سميث، ان أفعاله في حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة، موضحا أن قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائه وأحبائه الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير في المنازل.

وتابع سميث قائلا، بأنه خان ثقة الأكاديمية وحرم المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال بعملهم الاستثنائي.

وكانت أكاديمية الأوسكار، اعتذرت في وقت سابق، لـ كريس روك، كما اعتذرت لمرشحيها وضيوفها والمشاهدين عما حدث خلال ما كان ينبغي أن يكون حدثا احتفاليا.

يذكر أن سميث فاز لأول مرة في مسيرته الفنية بجائزة أوسكار كأفضل ممثل عن فيلم «كينج ريتشارد» الذي جسد فيه شخصية والد لاعبتي التنس الأمريكيتين، سيرينا وفينوس ويليامز.