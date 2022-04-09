أول تعليق لـ ويل سميث بعد منعه من حضور الأوسكار لمدة 10 سنوات

أبدى الممثل الأمريكي ويل سميث، احترامه الشديد للقرار الصادر من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية المانحة لجوائز الأوسكار، قبل ساعات، بشأن منعه من حضور حفل أو فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات، على خلفية صفعه كريس روك، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.

ويل سميث بعد قراره منعه: أقبل وأحترم قرار الأكاديمية

وقال ويل سميث، في تصريحٍ صحفي مقتضب لشبكة «سي إنّ إنّ» الأمريكية، إنه يقبل ويحترم قرار الأكاديمية المُتعلق بمنعه من الحضور لمدة عِقدٍ كامل.

وقالت إدارة أكاديمية فنون السينما، في بيانٍ رسمي، إنه تقرر عدم السماح لويل سميث بالمشاركة في أي حدث أو برنامج تنظمه الأكاديمية، سواء كان حضوريًا أو افتراضيا.

تفاصيل واقعة ويل سميث وصفعه كريس ورك

وكان الممثل الأمريكي ويل سميث، قد تقدم الأسبوع الماضي باستقالته من أكاديمية فنون السينما وعلوم الصور المتحرك، موضحًا أنّ لائحة الأشخاص الذين جرحهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائه وأحبائه الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل.

يذكر أنّ ويل سميث، أثار جدلًا واسعًا حول العالم، نهاية شهر مارس الماضي، وذلك بعد صفعه كريس روك مقدم جائزة أوسكار، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار، نهاية مارس، وذلك بعد سخرية الأخير من زوجة سميث التي تعاني من مرض الثعلية.

وعلى الجانب الآخر، كان ويل سميث أصدَر بيانًا صحفيًا يعتذر من خلاله إلى الممثل الكوميدي كريس روك بالإضافة إلى جمهوره وزملائه، ونشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: «أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس، كنت خارج عن السيطرة كنت مخطئا، أشعر بالحرج، لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف».