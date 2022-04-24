ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية بـ«ثقافة الدقهلية»

اختتم فرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله ليالي رمضان الثقافية والفنية والمقامة بستاد المنصورة الرياضي، مع عرض لفرقة عرائس الحالاتية بقيادة الفنان محمد قطامش ورقصة الخيل على المزمار ورقصة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

فرقة المنصورة للفنون الشعبية تشارك ختام ليالي رمضان

شاركت فرقة المنصورة للفنون الشعبية في ختام ليالي رمضان، بحسب بيان فرع ثقافة الدقهلية، وقدمت استعراضات فنية منها الأقصر بلادنا، بدع بدع، يا بنات بحري، استعراض نوبي، هما وهن، شيخ محضر، استعراض لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعراض للأطفال من قلب الدنيا، ومش بنهزر.

أمسية شعرية في ختام ليالي رمضان

ونظمت أمسية شعرية قدم فيها الشاعر حلمي ابراهيم قصائد على أخر درجة مكسورة، يوميات من الزمن اللي راح، تربيعات منحرفة.

وقدمت فرقة مواهب الدقهلية عرض فني ميدل رمضان دراما حركية لمدربة الإشارة هاجر محمد، واستعراض متنوع عن رمضان يتضمن الأغاني الرمضانية منها بكار رمضان رمضان يا حبيبي، والله بعودة يا رمضان.

وتخلل الحفل ورشة فن تشكيلي للأطفال نفذها الفنانين التشكيلين مروة حسن محمد، وحسني محمد فتحي، ومعرض لكتب إصدارات الهيئة.

تم ذلك بحضور حسام مصطفى مدير إدارة الازمات نائبا عن وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة ستاد المنصورة الرياضي، أحمد سلام عضو مجلس النواب، العميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة ستاد المنصورة والأدباء والمثقفين.

وفي الختام كرم مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي والقائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة الدقهلية للدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة ستاد المنصورة الرياضي، حسام مصطفى، نائبا عن وكيل وزارة الشاب والرياضة، أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب.

وكرمت فرقة موهوبين الدقهلية عمرو فرج مدير عام فرع ثقافة الدقهلية ببورتيه بصورة شخصية له لدعمه لهم وتبني مواهبهم وإتاحة فرصة لهم للتعبير عنها من خلال ليالي رمضان الثقافية والفنية.