السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين في معركة عزبة البلاسي بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابق بالسجن المؤبد لأب ونجله ونجل عمه، و4 أبناء عمومة بالسجن 5 سنوات والسجن 3 سنوات لشقيقين، وذلك لإدانتهم بقتل سائق وإصابة 5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «معركة عزبة البلاسي» بدائرة مركز المنزلة، بعد أن هاجم المتهمون المجني عليهم بالأسلحة الآلية والبيضاء، ما ‏تسبب في مصرع أحدهم وإحداث إصابات تسببت في عاهات مستديمة للمصابين، خلال عام 2020 ‏إثر خلافات سابقة بين عائلتين.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، وذلك في القضية رقم 6455 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة، ‏والمقيدة برقم 1686 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.‏

من المؤبد إلى السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين

وسبق وأن أصدرت المحكمة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد على 3 متهمين، وهم «محمد محمد السيد أحمد عاشور»، وأشقاءه «فريد»، و«شعبان»، وعقب إعادة الإجراءات للمتهمين الأول والثاني، أصدرت هيئة المحكمة الحكم ‏حضوريا عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية، وفي الدعوى ‏المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

أحكام سابقة على متهمين في معركة البلاسي

وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت حكمها السابق في نفس القضية وبإجماع آرائها وبعد استطلاع رأي فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا لكل من «كريم .س .ا»، ونجل عمه «محمد .ن .ا»، وبالسجن لمدة 5 سنوات لكل من مختار نصر السيد أحمد عاشور، محمد السيد السيد أحمد عاشور، ومحمد الحسيني مختار أحمد عاشور، والحسين مختار أحمد عاشور، والسجن 3 سنوات لكل من نصر السيد أحمد عاشور، وسعد السيد أحمد عاشور.