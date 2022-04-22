أطباء جامعة المنصورة ينقذون حياة مريض بجراحة نادرة.. أول مرة في مصر

أجري فريق طبي من مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية في جامعة المنصورة ولأول مره في مصر، عملية جراحية تمكن خلالها من تعديل الدعامة لتحتوي علي أربع فتحات وتدعيمها فيما بعد وذلك لعلاج مريض 75 عام مريض يعاني من تمدد بالشريان الأورطي بمحاذاة الشرايين الكلوية، وذلك عن طريق تعديل الدعامات المغطاة وعمل 4 فتحات للشرايين المغذية للأحشاء وتطلب تروية لشرايين الأحشاء عن طريق دعامة بها 4 فتحات.

تعديل الدعامات العادية في اوروبا وأمريكا والمتوافر لديها هذه التقنية

وبحسب بيان صحفى لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية في جامعة المنصورة، فيتم تصنيع هذه الدعامات ذات الفتحات لشرايين الأحشاء بمصنع شركة كوك بكوبنهاجن وبتكلفة عالية لانها تصمم بحسب التشريح الخاص لكل مريض علي حدة، ويتم تعديل الدعامات العادية أحيانا في اوروبا وأمريكا والمتوافر لديها هذه التقنية في حالات الطوارئ وفي بعض الدول مثل كوريا الجنوبية التي لا تتوافر فيها هذه التقنية عالية التكلفة.خ

خفاجي: قمنا بتركيب هذه الدعامات بنجاح

وقال الدكتور تامر خفاجي ان هذه التقنية دقيقة حيث انه يوجد مكتب لتصميمها في لندن ومصنع يقوم بتنفيذها لكل مريض علي حدة في كوبنهاجن لكل مراكز جراحات الشريان الاورطي بأوروبا وقد قمنا بتصميم المقاسات والتعديل ثم تركيب هذه الدعامات بنجاح وذلك بفضل تعاون الفريق: الدكتور ايهاب سعد، الدكتور سامر رجال، الدكتور تامر خفاجي، الدكتور محمد شكري عبدالجواد، الدكتور أحمد سامح العشره، والمريض خرج بسلامة وعافية من المستشفي.

وأكد الدكتور حمد العشره أن تعديل هذه الدعامات بدقة عالية لتضاهي تصميم المصنع بأوروبا هو نتاج خبرات عالمية للفريق لتطويع التكنولوجيا بإمكانيات أقل تكلفة حيث ان الدعامات المصنعة تتكلف ١٠ أضعاف الدعامات المعدلة بأيدي الجراحيين بفريق جراحات الشريان الاورطي بجامعة المنصورة والمبهر ان هذه الدعامات التي تم تعديلها توفرها منظومة قوائم الانتظار والعلاج علي نفقة الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية.

وتوجه الفريق بالشكر الدكتور عبدالسلام مجاهد رئيس القسم و الدكتور حسام الوكيل مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية علي تذليل العقبات وتوفير المستلزمات المطلوبة