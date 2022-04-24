محافظ قنا يزور مطرانية نجع حمادي لتقديم التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد 

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك أثناء زيارته لمطرانية نجع حمادي، كان في استقباله قداسة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحي.

رافق محافظ قتا خلال الزيارة كل من اللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحازم عمر نائب المحافظ، واللواء عادل هيكل مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والنائب فتحى قنديل، والنائب عبدالفتاح الشحات، والنائبة سحر صدقى، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب والعميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، والعقيد كريم عسر مأمور مركز شرطة نجع حمادى، والمقدم محمد زعلوك مدير فرع الأمن الوطنى لقطاع الشمال، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الإسكان بقنا، والدكتور عبدالفتاح ترك عميد المعهد العالى للخدمة الإجتماعية، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وماجد طوبيا عضومجلس النواب السابق، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.

روابط قوية ومشاعر أخوية

قدم محافظ قنا خلال اللقاء خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة قنا خاصة، معربًا عن اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، فالجميع شركاء في هذا الوطن والشعب المصري لم ولن يعرف يومًا فرقًا بين مسلم ومسيحي، متمنيًا أن تكون هذه الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.

أمنيات طيبة

ومن جانبه، قدم الأنبا كيرلس الشكر لمحافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية لحرصهم على مشاركة أخوتهم الأقباط في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات داعيًا الجميع للالتفاف خلف القيادة السياسية لبناء مصر الحديثة.