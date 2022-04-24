فنانتان سمراوتان من أمريكا وانجلترا تحصدان جائزة «الأسد الذهبى» في بينالي فينيسيا

أعلن بينالى فينيسيا الدولي 2022 بإيطاليا أسماء الفائزين بجوائز الدورة الـ 59، والذي تشارك فيه مصر بعمل فني بتجهيز في الفراغ لثلاثة فنانين وهم: وئام المصري، محمد شكري، أحمد الشاعر، وتحمل المشاركة شعار «حديقة كجنة عدن». وفازت بجائزة «الاسد الذهبى» فنانتان سمراوتان، هما؛ سونيا بويس من انجلترا، وسيمون لى من أمريكا، فيما فاز بجائزة «الأسد الفضي» لفن الشباب الفنان اللبناني علي شري.

وعلق الناقد الفني صلاح بيصار على النتيجة قائلا: هل هو التكفير عما حدث من أعمال شغب وعنف فى العام الماضى أم عن تاريخ طويل لمعاناة السود فى اوروبا وأمريكا، أم هو انتصار للمراة عموما والسوداء بشكل خاص، أم أنها عبقرية خاصة حملتها امراتين واحدة من انجلترا سونيا بويس والثانية من امريكا سيمون لى.

أبرز المعلومات عن المشاريع الفائزة

وتابع «بيصار» عبر «فيسبوك» قائلا: فى هذه الدورة من بينالى فينيسيا والذى جاء بشعار «حليب الأحلام» فاز ت انجلترا بجائزة الاسد الذهبى لأفضل جناح ومشاركة وطنية عن «الشعور بطريقتها» للفنانة سونيا بويس جمعت من خلاله بين الفيديو والكولاج والموسيقى والنحت ، وهى أول امراة سوداء تحمل علم المملكة المتحدة، وتعرض مقاطع فيديو تجسد مشاعر الحرية والقوة والضعف من خلال خمسة موسيقيين، ولجنة التحكيم أشارت إلى أن الفنانة بويس تقدم قراءة أخرى للتاريخ من خلال الصوت.

وأكمل: كما فازت الفنانة سيمون لى، امريكا، بجائزة الأسد الذهبى لأفضل مشارك بالمعرض الدولى «بينالى فينيسيا» وهى أول امراة تحمل علم امريكا منذ انضمامها إلى البينالى منذ 100 عام، سيمون تقول ان جمهورها الاساسى هو النساء السود، وهى تستحضر القصص المدفونة من عمق الماضى، عمق المعاناة، مع تماثيل تمتد بارتفاع أكثر من خمسة أمتار مثل "مجهول" و "الحارس ".

وتابع «بيصار» قائلا: يتألق الإبداع من التاريخ والألم وحصاد السنين، وهكذا يرد الغرب الاعتبار للمراة والسوداء بالذات، كما تنتصر منظمة البينالى"القوميسير" سونيا اليمانى لبنات جنسها وتصبح المراة هى السيد فى فينيسيا المدينة العائمة والبينالى .

الفنان على شرى من لبنان يفوز بالاسد الفضى

وفاز بجائزة «الأسد الفضى» لشباب الفن الفنان علي شرى من لبنان «مقيم بفرنسا»، وهو من مواليد 1976 خريج جرافيك الجامعة الامريكية بيروت، وهوفنان بصرى مخرج وفنان ومثّال وصاحب مشاريع فنية، عُرضت أعماله بفرنسا وانجلترا وامريكا وايطاليا.مشيرا إلى أن سبقى وأن حصل الفنان المصرى حسن خان على جائزة الأسد الفضى من بينالى فينيسيا عام 2017 .