وزيرة الثقافة: الفنون التشكيلية من أهم مفردات قوى مصر الناعمة

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، الإصدار الأول من معرض المشهد بمجمع الفنون «قصر عائشة فهمي» بالزمالك، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان مدير المجمع، وعدد من التشكيليين والنقاد والمهتمين.

تكوين صورة واضحة عن الحركة التشكيلية

وقالت عبد الدايم، إن المشهد أحد التظاهرات الإبداعية المستحدثة التي تتيح للفنانين المصريين من مختلف الأعمار تقديم تجاربهم المميزة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تكوين صورة واضحة المعالم عن الحركة التشكيلية المعاصرة بكافة مدارسها.

وأضافت أنه نواة لسلسلة معارض تحمل نفس الاسم، ومن المقرر إقامتها بشكل دوري لتوثيق تطور الأساليب والتوجهات الفكرية، التي يتم التعبير عنها بأعمال تشكيلية متنوعة، مؤكدة أن الفنون التشكيلية من أهم مفردات قوى مصر الناعمة وتعود جذورها إلى عصور تاريخية ممتدة عبر الزمن باعتبارها أحد العناصر البارزة في الحضارة الفرعونية، وأشادت بمستوى الأعمال الفنية المعروضة، التي تعكس ثراء وتفرد الإبداع المصري.

90 عملا فنيا بمعرض المشهد

ومن جانبه، قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن معرض المشهد يضم نحو 90 عملاً فنياً متنوعا بتقنيات مختلفة ومتعددة؛ منها الرسم، والتصوير، والنحت، والجرافيك وغيرها، ويشارك به نخبة من الفنانين المعاصرين الذين يمثلون مختلف الاتجاهات التي ترسم ملامح عالم التشكيل المصري حالياً.

وأضاف أن المعرض مستمر حتى 14 مايو المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لزيارته، والاطلاع على المعروضات الفنية المميزة.