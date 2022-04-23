افتتاح بينالي فينسيا الدولي بإيطاليا اليوم.. ومصر تشارك بثلاثة فنانين

انطلقت فاعليات الدورة الـ59 لمعرض بينالي فينيسيا الدولي بإيطاليا في 20 أبريل الجاري ومن المنتظر أن يكون الافتتاح العام اليوم 23 أبريل 2022، وتشارك مصر في هذه الدورة بتجهيز في الفراغ لثلاثة فنانين وهم: وئام المصري، محمد شكري، أحمد الشاعر، وتحمل المشاركة شعار «حديقة كجنة عدن» من خلال تلك الدروع التي تتدلى من أعلى مع الخلفية ذات الإيقاع الهندسي، وبمفهوم العمل كما جاء: «أرض الميعاد.. متدفقة ومغمورة بالحليب والعسل، محاكاة بصرية تجريدية للرحم أنه مكان الولادة والبداية الجديدة والاتصال الروحي».

تفاصيل بينالي فينسيا الدولي

وعن معرض «بينالي فينيسيا»، البندقية، المدينة العائمة أرض أحداث المسرحية الشهيرة لشكسبير، قال الناقد الفني صلاح بيصار: «الحدث الأهم في الفن في عامنا الحالي 2022، ويعد أكبر وأهم وأعرق بينالي في العالم، وكانت دورته الأولى عام 1895 أي أكثر من 120 عامًا، وكلمة بينالى تعني العرض أو الحدث الذي يقام كل عامين، وبالطبع توقف بينالي في بعض الدورات بسبب الحروب».

وأضاف «بيصار» عبر «فيسبوك»:«شعار بينالى هذه الدورة هو (حليب الأحلام) ومأخوذ من عنوان كتاب الفنانة السيريالية ليونوروا كارينجتون صديقة السيريالي الشهير ماكس أرنست، حيث تواصل البينالى مع واحدة من أهم الحركات الفنية في عشرينيات القرن الماضي، وتم اختيار (ليونوروا) لأن الفن السيريالي تجاهل حق الفنانات السيرياليات من تاريخ الحركة، وهن كثيرات باستثناء فريدة كالو لما كان ورائها من أحداث مأساوية».

وتابع: «العنوان يشير إلى أن البينالي مفهومه هذه الدورة خاص، ونحن نعيش عالم سيريالي من كوابيس كوفيد 19 وتحولات السياسة والاقتصاد مع الحرب في أوكرانيا، وربما حدثت بعد إرساء الشعار لعشرات من دول العالم التي شاركت بالبينالي، بداية من الدول الصغيرة كنيبال إلى الدول الكبرى: أمريكا وروسيا وإنجلترا وألمانيا والدنمارك وغيرها».

وأعلنت لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة في يناير الماضي، فوز العمل الفني «كجنة عدن للمختارين - Eden Like Garden»، والمقدم من المتسابقين «محمد شكري، وئام المصري، أحمد الشاعر»، ليكون هو المرشح لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للفنون لهذه الدورة، وكانت التيمة الخاصة بالبينالي «The Milk Of Dreams»، وتُقام تحت الإشراف الفني للفنانة الإيطالية «Cecilia Alemani».

مشاركة مصر في بينالي فينسيا العام الحالي

وكانت اللجنة قد اقترحت أن يتم اختيار تمثيل مصر في بينالي فينيسيا هذا العام من خلال إطلاق مسابقة بشروط محددة أعلن عنها المجلس في نهاية سبتمبر 2021، وتم غلق باب التقدم لها في منتصف نوفمبر 2021، واستعانت اللجنة بنخبة من الحكماء والخبراء في مجالات مختلفة للمشاركة في لجنة تحكيم المسابقة لاختيار المشروع الفائز، وقد اختارت لجنة التحكيم بالإجماع العمل للمشاركة باسم مصر هذا العام في بينالي فينسيا.