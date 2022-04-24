ضبط سيارة محملة بالأقماح قبل تهريبها للسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الرقابية في محافظة القليوبية من ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الأقماح قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، بالمخالفة للوائح والقرارات الوزارية في هذا الشأن وتم التحفظ على السيارة والكمية، جار اتخاذ الاجراءات القانونية.

ضبط سيارة نقل أقماح

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط سيارة نقل محملة بالأقماح ولا توجد مع قائدها أى أوراق تدل على مصدر ومكان توصيل الحمولة.

حظر تداول القمح

انتقلت قوة أمنية للمكان وتم التحفظ على السيارة وعليها نحو 63.5 طن قمح محظور تداولها دون تصريح من الجهات المختصة، وتم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

يذكر أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع، بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد، وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح حوالى 50145 فدانا على مستوى المحافظة.

موسم قمح استثنائي

في سياق متصل، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للمسؤولين من الزراعة والتموين أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائياً يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة، لاستقبال القمح وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم واستلام الأقماح.