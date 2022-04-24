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الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين

واتهمت موسكو بارتكاب أفعال قد ترتقي إلى جرائم حرب في أوكرانيا

كتب:

إيمان رحيم
12:40 م | الأحد 24 أبريل 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

دعت هيئة الأمم المتحدة إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية وذلك لإجلاء المدنيين منها، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

الأمم المتحدة تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

وكانت الأمم المتحدة، قد اتهمت في وقت سابق، القوات الروسية بارتكاب أفعال قد ترتقي إلى جرائم حرب في أوكرانيا، موضحة أنها وثقت عمليات قتل بما فيها إعدامات بإجراءات موجزة لأكثر من 50 مدنيا بمدينة بوتشا.

فريق المحققين الأممين يوثق أعمال قتل غير قانونية

وأكّدت الأمم المتحدة أنَّه بتاريخ 9 أبريل، تمكن فريق المحققين الأممين من توثيق أعمال قتل غير قانونية في مدينة بوتشا، بينما كانت القوات الروسية قد انسحبت من المدينة في 31 مارس الماضي.

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بقلم إيمان رحيم