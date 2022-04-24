القوات الروسية توزع «كعك عيد الفصح» على المدن الأوكرانية «فيديو»

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية المتواجدة بمقاطعة خاركوف الأوكرانية قامت بتوزيع أكثر من 160 طنًا من المساعدات الإنسانية على سكان مدينتي كوبيانسك وإيزيوم بمناسبة عيد الفصح، والتي تضمنت كعك العيد.

توزيع 60 طن مساعدات على مدينة كوبيانسك

وبحسب وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن الشرطة العسكرية الروسية، قامت بتأمين شحنة المساعدات الإنسانية والتي تخطى حجمها 160 طنًا، تم توزيعها بالكامل على سكان المقاطعة، حيث وزع على مدينة كوبيانسك فقط أكثر من 60 طنًا من المنتجات الغذائية.

Российские военные доставили к Пасхе более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую областьhttps://t.co/MWel7lWwgS pic.twitter.com/EgXypkSemQ — РИА Новости (@rianru) April 24, 2022 ">

Российские военные доставили к Пасхе более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую областьhttps://t.co/MWel7lWwgS pic.twitter.com/EgXypkSemQ — РИА Новости (@rianru) April 24, 2022

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، تنوعت المنتجات الغذائية التي تم توزيعها في المدينة لتشمل 2000 قطعة من كعك عيد الفصح والبيض المكرس للكنائس المحلية وأبرشياتها، فضلا عن بعض المواد الأساسية كالحليب والسكر والحبوب.

توزيع 100 طن مساعدات على إيزيوم

كما تضمنت الفعالية أيضا، توزيع 100 طن من المنتجات الغذائية على مدينة إيزيوم، وشملت الحبوب والدقيق واللحوم المعلبة، والحلويات ومياه الشرب، بجانب حفاظات الأطفال ومنتجات النظافة الشخصية والأدوات المكتبية.

وتعمل القوات الروسية حاليا على إعادة الحياة إلى المدن الأوكرانية الواقعة تحت سيطرتها بمقاطعة خاركوف، حيث تستعد لإعادة تشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية، وخطوط نقل الطاقة، إلى جانب خزانات المياه، بحسب «روسيا اليوم».

وتشهد أوكرانيا صراع مستعر منذ 24 فبراير الماضي، عقب قيام القوات الروسية بعملية عسكرية خاصة عليها، وذلك اعتراضا على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ومنع التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، كما استهدفت العملية العسكرية الروسية أيضا القضاء على النازيين الجدد.

ولم تلقى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا استحسان دول الغرب، الذين بدأوا في التنديد وتحذير الكرملين، بجانب فرض عدة حزمات من العقوبات ضد موسكو وعدد كبير من رجال الأعمال المواليين لها، لإجبارها على إنهاء حربها ضد كييف.