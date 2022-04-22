الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها العميق إزاء تصعيد العنف بالأراضي المحتلة

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها العميق، إزاء تصعيد العنف في الأراضي المحتلة، وفقا لما نشرته وكالة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

إصابة 31 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن إصابة 31 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهما حالتان في وضع حرج، مشيرة إلى أنها نقلت 11 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، أكدت مصادر طبية في عيادة الأقصى بحسب الوكالة الفرنسية، أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع بباحات المسجد خلال إقامة شعائر الصلاة، ما أسفر عن اختناق العشرات من المصلين والمعتكفين.