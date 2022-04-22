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الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها العميق إزاء تصعيد العنف بالأراضي المحتلة

إصابة 31 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال بالقدس واختناق عشرات المصلين

كتب:

إيمان رحيم
12:05 م | الجمعة 22 أبريل 2022
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها العميق، إزاء تصعيد العنف في الأراضي المحتلة، وفقا لما نشرته وكالة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

إصابة 31 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن إصابة 31 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهما حالتان في وضع حرج، مشيرة إلى أنها نقلت 11 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، أكدت مصادر طبية في عيادة الأقصى بحسب الوكالة الفرنسية، أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع بباحات المسجد خلال إقامة شعائر الصلاة، ما أسفر عن اختناق العشرات من المصلين والمعتكفين.

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بقلم إيمان رحيم