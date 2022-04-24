انهيار الفنانة سمية الخشاب لحظة وصول جثمان والدتها للمقابر «فيديو»

أصيبت الفنانة سمية الخشاب، بانهيار فور وصول جثمان والدتها إلى مقابر العائلة بمنطقة المنارة في الإسكندرية، حيث وافتها المنية مساء أمس السبت، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

سمية الخشاب تتخفى في جنازة والدتها

وتخفت الفنانة سمية الخشاب، وسط المُشاركين الجنازة، حيث ارتدت «عباية» سوداء، بجانب اتداء كمامة ونظارة ذات اللون الأسود، بينما لم تستطع التماسك خلال مراسم دفن جثمان والدتها، إذ ظلت تتلقى الدعم والمُساندة من أقاربها.

غياب للفنانين عن جنازة والدة سمية الخشاب

وشهدت جنازة والدة سمية الخشاب، غياب تام للفنانين، فيما اقتصرت مراسم تشييع الجنازة، على الأهل والأصدقاء فقط، حيث يرجع ذلك إلى عدم إعلان سمية الخشاب عن موعد ومكان الجنازة، إذ اكتفت بخبر الوفاة فقط.

وحرصت الفنانة سمية الخشاب، على الدخول إلى جثمان والدتها، لإلقاء نظرة الوداع، قبل بدء مراسم الدفن، فيما دعاها البعض للتماسك وعدم البكاء.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد أعلنت وفاة والدتها، مساء أمس السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلي رحمة الله تعالي والدتي الغالية، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء».