«الإسكندرية» ترفع درجة الاستعدادات بجميع القطاعات لاستقبال شم النسيم

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والمديريات الخدمية والمرافق، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، مشدداً على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية مع الحرص على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة الأعياد.

المحافظ: حملات مفاجئة على جميع القطاعات وتشديد الرقابة على الأسواق

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق بين المديريات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري والمديريات الخدمية لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات واتخاذ كافة التدابير الوقائية، ورؤساء الأحياء بتكثيف الجولات الميدانية وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الحدائق والميادين والتصدي لمحاولات البناء المخالف.

وشدد على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين. كما أكد على تكثيف حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وحملات النظافة بالشوارع والميادين في الإسكندرية، ورفع كفاءة الحدائق ومحيط الكنائيس والمساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد محذرًا بعدم التهاون وإتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

متابعة الأسواق وتوافر المواد التموينية

وكلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، وخاصة الخبز والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال الأعياد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

وأشار المحافظ إلى إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات علي مدار الساعة والتعامل الفورى معها.