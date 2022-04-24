القوى العاملة تعين 5164 شابا بينهم 216 قادرين باختلاف في الإسكندرية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنّ مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، عيّنت 5164 شابًا، بينهم 216 قادرين باختلاف، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعددهم 12823 راغب عمل بينهم 257 قادرين باختلاف، فضلًا عن توفير 585 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال سعفان، إنّ المديرية فتّشت في مجال السلامة والصحة المهنية على 404 منشآت، بصفة دورية، وأجرت 56 حملة تفتيشية عادية ونوعية، أسفرت عن تحرير 303 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ216 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 131 شكوى في المجال نفس، واستيفاء 61 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 70 شكوى.

81 محضرا للمنشآت المخالفة

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، في تقريره للوزير عما أنجز خلال مارس الماضي، إلى أن المديرية تلقت 197 شكوى جديدة، إضافة إلى 109 شكاوى مرحّلة من شهر فبراير، وبحث 135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة، وتحرر 81 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة.

استخراج 1965 رخصة مزاولة الحرفة

أما في مجال التفتيش العمالي، فتشت المديرية على 653 منشأة، وعمل 50 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 229 محضرًا، وبحث 195 شكوى عمالية، وعمل 4 ندوات توعية، كما استخرجت 1715 شهادة قياس مستوى المهارة، و1965 رخصة مزاولة الحرفة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، وصرفت المديرية 57 ألفًا و144 جنيهًا رعاية اجتماعية لـ105 عمال من المسجلين في المديرية، و38 ألفًا و89 جنيها رعاية صحية لـ66 عاملًا مصاريف علاج، وتسجيل 1950 عاملًا جديدًا على المنظومة؛ ليصبح إجمالي المسجلين 17026 عاملًا.

وتابع مدير المديرية، بأنّه في مجال تراخيص عمل الأجانب جددت المديرية 48 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ18 أجنبيا، وتلقي 17 طلب ترخيص لأول مرة، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وفقًا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة، والتدريب التحويلي لـ 22 متدربًا ومتدربة.