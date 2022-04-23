انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً بمشروع «ناصر» غرب الإسكندرية 

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية من انتشال جثة شاب لقى مصرعها غرقاً، بالتعاون مع فريق «غواصين الخير»، حيث عُثر على جثمانه بعد غرقة في مشروع «ناصر»، على الطريق الصحراوي، غربي محافظة الإسكندرية، وذلك عقب سقوطه بسيارته في المشروع فجر اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق في منطقة «الكيلو 60»، على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، ضمن مشروع «ناصر»، قرية «محطة 4».

غرق شاب بعد سقوطه بسيارته في مشروع ناصر

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري لبدء البحث عن الجثمان، وتبين أنها لشخص يدعى «ممدوح»، وجرت عملية البحث عن جثته من قبل قوات انقاذ النهري والغواصين في الإسكندرية.

وبعد العثور على جثته، تم انتشاله من المياه مع نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة.

العثور على جثة الغريق وانتشال السيارة

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غطاسين الخير»، أنه تم العثور على جثة الشخص الذي غرق، مؤكداً أنه سقطت به سيارة فجر اليوم السبت، في بحيرة مشروع ناصر، ولم يتمكن من الخروج، فيما نجحت جهود الغواصين فى انتشال السيارة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه تم إبلاغ غواصين الخير بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة للمشاركة فى عملية انتشال الجثمان، مشيراً إلى أن هذا الموقع يشهد سقوط السيارات بشكل متكرر، لوجود منزل كبيرة، موضحاً أنه تم العثور على جثة المتوفي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.