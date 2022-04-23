إفطار هندسة الإسكندرية 2022 على شكل داعية يتعبد في رمضان

حاول طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الخروج عن المالوف في حفل إفطار الطلاب لعام 2022، وحاولوا تشكيل مجسم أثناء جلوسهم في الإفطار داخل ساحة الكلية، على هيئة رجل يتعبد ويدعو في شهر رمضان، في محاولة للخروج عن الجلوس بالشكل المالوف.

إفطار طلاب هندسة الإسكندرية 2022

وحظيت صورة المجسم، التي التقطت من أعلى أحد المباني في الكلية، إعجاب عدد كبير من أهالي الإسكندرية، وذلك بسبب الترتيب والنظام والإبهار في عملية التنظيم، حيث اعتاد طلاب الهندسة في حفل الإفطار الجماعي كل عام، إبهار الجميع، حيث جاءت جلستهم في إحدى المرات على شكل فانوس، ومرة أخرى على شكل هلال، حيث يتم اقتباس مجسم عن شهر رمضان.

وأكد اتحاد طلاب كلية الهندسة بالإسكندرية، في بيان اليوم السبت، أن مجسم الإفطار جاء على شكل شخص يتضرع إلى ربه، رافعاً يديه إلى السماء، يتحلى بالسكينة والسلام، حيث يزين الداعية أرض إفطار كلية الهندسة.

حفلات إفطار طلاب هندسة الإسكندرية

واشتهر طلاب هندسة الإسكندرية بتشكيل عدد من المجسمات، حيث جاء راقص التنورة، بجلبابه الواسع الفضفاض، وحزام الوسط، وطاقيته الصوف الاسطوانية الطويلة، في حفل إفطار طلاب هندسة الإسكندرية عام 2019، وبسبب فيروس كورونا، توقف حفل الإفطار لعامين، وتم هذا العام عودة الإفطار في ساحة الكلية من جديد.

وشهد حفل الإفطار الجماعي حالة من الفرحة بين الطلاب، خاصةً مع تنافس دفعات طلاب هندسة كل عام، من أجل تنظيم حفل إفطار مبهر، مقارنةً بالسنوات السابقة.