أسماء المتوفين والمصابين المصريين في حادثي السعودية

حصلت «الوطن» على أسماء المتوفين والمصابين في حادثي السعودية، الحادث الأول وقع صباح أمس الأول، جراء تصادم حافلة كانت تقل 50 معتمرًا من عدة جنسيات في سيارة نقل كبيرة على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك عقب انتهاء هؤلاء المعتمرين من أداء العمرة، وكان بين الوفيات مواطن مصري، فضلًا عن عدد من المصابين، فيما توفي مصري وزوجته بحادث آخر.

وبمجرد وقوع الحادث، تحركت على الفور وزارة الخارجية المصرية والقنصلية العامة في مدينة جدة السعودية لمتابعة الحادث والوقوف على تفاصيله ومتابعة أحوال المصابين المصريين في حادث المعتمرين، ومتابعة إصدار تصريح الدفن مع الجهات ذات الصلة.

أسماء مصابي حادث المدينة المنورة.. 12 مصريًا في حافلة معتمرين

أما عن أسماء المتوفين في حادث السعودية الأول، فبحسب ما صرحت مصادر بالجالية المصرية في المملكة، تسبب الحادث في وفاة مواطن مصري يدعى محمد سعيد إبراهيم السيد، عمره 41 عامًا، ينحدر من محافظة الإسكندرية، ومن المقرر دفنه في البقيع بالمدينة المنورة.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: محمد عبدالله، إبراهيم النوري، محمد مصطفى، عمرو محمد، محمد مبارك، راجا محمد، علي عطية، رفيق سعيد، أيمن مصطفى، محمد أحمد، حسان يوسف وعلي عبدالحميد.

تفاصيل الحالية الصحية للمصابين في حادث المدينة المنورة

وذكرت وزارة الخارجية أنه لا يزال هناك معتمر مصري من المصابين بالحادث الأول، يتلقى العلاج بأحد المستشفيات في السعودية.

أما باقي المصابين فقد تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى، وتتراوح أعمارهم بين 20 عامًا و60 عامًا، كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا بشأن الحادث.

وفاة زوجين مصريين في حادث آخر بالسعودية

وتزامنًا مع حادث المعتمرين، توفي مهندس مصري وزوجته خلال عودتهما من أداء العمرة بسيارتهما الخاصة، وينحدران من قرية أم الرزق التابعة لمحافظة دمياط.

واسم المتوفى هو سامح إبراهيم عزام، وبناء على رغبة ذويه تقرر دفنه هو وزوجته في مقابر البقيع بالمدينة المنورة.

وكان خال المهندس سامح، كشف في تصريحات لـ«الوطن»، عن أن زوجة المهندس كانت حاملًا في شهرها السابع بعد نحو 3 سنوات من الانتظار، وكانت تقيم في مصر لكنها سافرت معه مؤخرًا.